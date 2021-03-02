MALINKA

Спа-салон экзотического массажа для взрослых 18+

Записаться
Мы работаем для вас предоставляя обслуживание на высшем уровне

Салон не оказывает услуг интимного характера. Не пытайтесь договориться. Посещая наш салон вы соглашаетесь с правилами нашего заведения.

Главная
ПОЛНАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Фото-Видел съемка в салоне запрещена. Гости не пересекаются внутри салона.

Главная
24/7

Мы работаем круглосуточно и без выходных.

Главная
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРОГРАММ

В нашем салоне представлены разнообразные программы, как для мужчин, так и для женщин.

Главная
ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ МАСТЕРА

Профессиональные мастера массажа с волшебными руками.

Программы

MIX +

60 мин
Подробнее

КЛУБНИЧКА/ КЛУБНИЧКА ЛАЙТ

60 мин / 90 мин
Подробнее

ПИП-ШОУ

60 мин / 90 мин
Подробнее

ЭКЗОТИКА

100 мин
Подробнее

КУРАЖ

150 мин
Подробнее

ЛЁД И ПЛАМЯ

90 мин
Подробнее

ФЕТИШ

60 мин
Подробнее

СЛИВКИ-ШОУ

90 мин
Подробнее

ГОСПОЖА

60 мин
Подробнее

ПЕРСОНА

90 мин
Подробнее

ПОЦЕЛУЙ СТРАСТИ

60 мин
Подробнее

РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ (для пар)

90 мин
Подробнее

ДЛЯ НЕЁ

60 мин
Подробнее

ЛАНЧ

30 мин
Подробнее

ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА

300 мин
Подробнее

АДМИН - МАСТЕР x2

90 мин
Подробнее

Наши девушки

Главная

Саша 23 года

  • Размер груди 3
  • Рост 162 см
  • Вес 52 кг
Главная

Влада 24 года

  • Размер груди 4
  • Рост 170 см
  • Вес 56 кг
Главная

Кира 19 лет

  • Размер груди 1
  • Рост 165 см
  • Вес 50 кг
Главная

Ева 20 лет

  • Размер груди 1
  • Рост 165 см
  • Вес 45 кг
Главная

Диана 19 лет

  • Размер груди 1,5
  • Рост 165 см
  • Вес 47 кг
Главная

Виолетта 20 лет

  • Размер груди 3
  • Рост 167 см
  • Вес 56 кг
Главная

Виктория 19 лет

  • Размер груди 2
  • Рост 160 см
  • Вес 56 кг
Главная

Кристина 21 год

  • Размер груди 2
  • Рост 160 см
  • Вес 50 кг
Главная

Анна 21 год

  • Размер груди 4
  • Рост 168 см
  • Вес 54 кг
Главная

Алиса 21 год

  • Размер груди 1
  • Рост 170 см
  • Вес 50 кг

Вы думаете, что о массаже знаете все? В салоне релаксации «Малинка» вам помогут наяву ощутить все прелести профессионального массажа и забыть про все проблемы.

Как известно, массаж – это древнейший вид врачевания, который может вылечить не только ваше тело, но и душу. В наше время человек сильно подвержен различного рода стрессам: плохая экология, проблемы на работе, постоянный гул. Снять напряжение и отдохнуть от повседневной суеты вам помогут наши специалисты.

Именно в нашем массажном салоне широкий выбор массажа: начиная от классической программы и заканчивая эксклюзивной. Вы всегда сможете получить именно то, что нужно, а вежливые и внимательные сотрудники помогут вам побороть свои последние сомнения. Внимательный и очень приветливый персонал посоветует именно то, что нужно, а комфорт и уют нашего салона позволит вам почувствовать себя как дома.

Если вы хотите получить профессиональный эротический массаж – то нет ничего проще. Закрывайте глаза, думайте о чем – то приятном, а наши специалисты помогут вам окунуться в мир нежных эротических снов, откуда не хочется возвращаться. Всего лишь одно трепетное и очень нежное прикосновение поспособствует уменьшению как физической, так и духовной боли. Наш салон эротического массажа поможет вам обрести новые силы и вернет радость к жизни.

Вам никто и ничто не может помешать наслаждаться жизнью и получать истинные удовольствия от эротического массажа, которые ни с кем не хочется делить. В атмосфере салона «Малинка» царит неописуемо приятный аромат, от чего вы еще больше расслабитесь и получите настоящее блаженство, а все мрачные мысли останутся далеко позади.

Только прочувствовав все выше сказанное, вы сможете в полной мере оценить, что могли бы потерять, отказавшись от нашего салона эротического массажа. Наше теплое ароматическое масло и загадочный полумрак вы уже никогда не сможете забыть, потому что это неповторимо. Разве можно отказаться от всего этого и продолжить свои поиски умиротворения, тепла и небывалой нежности?
Наши специалисты с удовольствием помогут и каждому представителю сильного пола обрести гармонию с собой и со своим телом. Даже мужчинам иногда очень хочется расслабиться и полностью окунуться в мир своих безграничных фантазий, где нет никаких запретов и правил, а наш мужской салон релаксации максимально реализует все ваши мечты и желания.

Спа – салон «Малинка» рад каждому новому клиенту, которому мы сможем предложить что – то особенное, что еще долгое время будет в вашей памяти и вызывать улыбку на лице!

Отправить заявку

Согласен с политикой конфиденциальности

MIX +

60 минут

4 500 рублей

Волнующая программа, включающая в себя тщательную проработку мышц стоп и кистей и позволит восполнить мужскую энергию
Программа выполняется 1 мастером.

Записаться

КЛУБНИЧКА/КЛУБНИЧКА ЛАЙТ

90 минут/60 минут

10 000 руб./6 000 руб.

Это божественно-возбуждающая процедура имеет особенную услугу, в которой девушка между губ клубничкой будет скользить по вашему разгоряченному телу, даря непередаваемые ощущения.
Программа выполняется 1 мастером.

Записаться

ПИП-ШОУ

60 минут

6 000 рублей

Вас ждет волнующее представление, в котором соблазнительная красавица позволит Вам наблюдать за тем, как она будет ласкать себя.
Программа выполняется 1 мастером.

Записаться

ЭКЗОТИКА

100 минут

13 000 рублей

Программа включает в себя нежнейшие ласки спелой ягодкой и будет дополнена реальными поцелуями.
Программа выполняется 1 мастером

Записаться

КУРАЖ

150 минут

20 000 рублей

Хочешь стать свидетелем женской страсти и массажем в 4 руки?

Программа выполняется 2 мастерами.

Записаться

ЛЁД И ПЛАМЯ

90 минут

7 000 рублей

Вы будете приятно удивлены, как мастерица управляется с кубиками льда, воском от свечей и тобой, попутно даря незабываемое эротическое наслаждение.

Программа выполняется 1 мастером.

Записаться

ФЕТИШ

60 минут

5 000 рублей

Фетиш программа. Если Вам не столь важен чувственный массаж, но у вас есть маленький капризик, то эта программа для Вас.

Программа выполняется 1 мастером.

Записаться

СЛИВКИ-ШОУ

90 минут

12 000 рублей

Незабываемое шоу от 2х мастериц. Подарят Вам море наслаждений.

Программа выполняется 2 мастерами

Записаться

ГОСПОЖА

60 минут

10 000 рублей

Вам нравится, когда женщина держит Вас в своей власти? Вам нравятся девушки в латексе? Тогда эта программа именно для Вас!

Программа выполняется 1 мастером

Записаться

ПЕРСОНА

90 минут

6 500 рублей

Можете быть уверены, что после этой программы вы будете расслаблены на полную.

Программа выполняется 1 мастером

Записаться

ПОЦЕЛУЙ СТРАСТИ

60 минут

5 000 рублей

Программа из сладких неторопливых снов, где Вы всегда желанны.

Программа выполняется 1 мастером

Записаться

РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ (для пар)

120 минут

9 000 рублей

Мягкий свет и аромат массажного масла помогут вам приготовиться получать удовольствие.

Программа выполняется 2 мастерами.

Записаться

ДЛЯ НЕЁ

60 минут

7 000 рублей

Расслабляющий сеанс классического массажа с элементами эротики для женщин.

Программа выполняется 1 мастером.

Записаться

ЛАНЧ

30 минут

3 000 рублей

У Вас нет времени, но очень хочется расслабиться и отдаться в руки нашим прекрасным мастерам? Эта программа точно для Вас!

Программа выполняется 1 мастером

Записаться

ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА

300 минут

30 000 рублей

Наша пятичасовая программа полной релаксации позволит Вам не просто отдохнуть душой и телом, а еще эмоционально перезагрузиться.

Программа выполняется 1 мастером

Записаться

АДМИН - МАСТЕР

Проведи свое время с главной девушкой нашего салона, умножая на 2.

Записаться