MALINKA
Спа-салон экзотического массажа для взрослых 18+
Мы работаем для вас предоставляя обслуживание на высшем уровне
Салон не оказывает услуг интимного характера. Не пытайтесь договориться. Посещая наш салон вы соглашаетесь с правилами нашего заведения.
ПОЛНАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Фото-Видел съемка в салоне запрещена. Гости не пересекаются внутри салона.
24/7
Мы работаем круглосуточно и без выходных.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРОГРАММ
В нашем салоне представлены разнообразные программы, как для мужчин, так и для женщин.
ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ МАСТЕРА
Профессиональные мастера массажа с волшебными руками.
Программы
MIX +
60 мин
КЛУБНИЧКА/ КЛУБНИЧКА ЛАЙТ
60 мин / 90 мин
ПИП-ШОУ
60 мин / 90 мин
ЭКЗОТИКА
100 мин
КУРАЖ
150 мин
ЛЁД И ПЛАМЯ
90 мин
ФЕТИШ
60 мин
СЛИВКИ-ШОУ
90 мин
ГОСПОЖА
60 мин
ПЕРСОНА
90 мин
ПОЦЕЛУЙ СТРАСТИ
60 мин
РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ (для пар)
90 мин
ДЛЯ НЕЁ
60 мин
ЛАНЧ
30 мин
ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА
300 мин
АДМИН - МАСТЕР x2
90 мин
Наши девушки
Саша 23 года
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Размер груди 3
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Рост 162 см
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Вес 52 кг
Влада 24 года
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Размер груди 4
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Рост 170 см
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Вес 56 кг
Кира 19 лет
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Размер груди 1
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Рост 165 см
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Вес 50 кг
Ева 20 лет
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Размер груди 1
-
Рост 165 см
-
Вес 45 кг
Диана 19 лет
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Размер груди 1,5
-
Рост 165 см
-
Вес 47 кг
Виолетта 20 лет
-
Размер груди 3
-
Рост 167 см
-
Вес 56 кг
Виктория 19 лет
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Размер груди 2
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Рост 160 см
-
Вес 56 кг
Кристина 21 год
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Размер груди 2
-
Рост 160 см
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Вес 50 кг
Анна 21 год
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Размер груди 4
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Рост 168 см
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Вес 54 кг
Алиса 21 год
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Размер груди 1
-
Рост 170 см
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Вес 50 кг
Вы думаете, что о массаже знаете все? В салоне релаксации «Малинка» вам помогут наяву ощутить все прелести профессионального массажа и забыть про все проблемы.
Как известно, массаж – это древнейший вид врачевания, который может вылечить не только ваше тело, но и душу. В наше время человек сильно подвержен различного рода стрессам: плохая экология, проблемы на работе, постоянный гул. Снять напряжение и отдохнуть от повседневной суеты вам помогут наши специалисты.
Именно в нашем массажном салоне широкий выбор массажа: начиная от классической программы и заканчивая эксклюзивной. Вы всегда сможете получить именно то, что нужно, а вежливые и внимательные сотрудники помогут вам побороть свои последние сомнения. Внимательный и очень приветливый персонал посоветует именно то, что нужно, а комфорт и уют нашего салона позволит вам почувствовать себя как дома.
Если вы хотите получить профессиональный эротический массаж – то нет ничего проще. Закрывайте глаза, думайте о чем – то приятном, а наши специалисты помогут вам окунуться в мир нежных эротических снов, откуда не хочется возвращаться. Всего лишь одно трепетное и очень нежное прикосновение поспособствует уменьшению как физической, так и духовной боли. Наш салон эротического массажа поможет вам обрести новые силы и вернет радость к жизни.
Вам никто и ничто не может помешать наслаждаться жизнью и получать истинные удовольствия от эротического массажа, которые ни с кем не хочется делить. В атмосфере салона «Малинка» царит неописуемо приятный аромат, от чего вы еще больше расслабитесь и получите настоящее блаженство, а все мрачные мысли останутся далеко позади.
Только прочувствовав все выше сказанное, вы сможете в полной мере оценить, что могли бы потерять, отказавшись от нашего салона эротического массажа. Наше теплое ароматическое масло и загадочный полумрак вы уже никогда не сможете забыть, потому что это неповторимо. Разве можно отказаться от всего этого и продолжить свои поиски умиротворения, тепла и небывалой нежности?
Наши специалисты с удовольствием помогут и каждому представителю сильного пола обрести гармонию с собой и со своим телом. Даже мужчинам иногда очень хочется расслабиться и полностью окунуться в мир своих безграничных фантазий, где нет никаких запретов и правил, а наш мужской салон релаксации максимально реализует все ваши мечты и желания.
Спа – салон «Малинка» рад каждому новому клиенту, которому мы сможем предложить что – то особенное, что еще долгое время будет в вашей памяти и вызывать улыбку на лице!